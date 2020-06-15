صور: أسماء المستفيدين من قرض الزواج بغزة





























رام الله - دنيا الوطنأعلن صندوق (دعم الشباب الفلسطيني) في وزارة (الشباب والرياضة) في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن أسماء المستفيدين من قروض الزواج، الذين تم اختيارهم، وفق قرعة علنية.وقد أجرى الصندوق، اليوم، القرعة العلنية لاختيار أسماء المستفيدين من قروض الزواج، حيث استفاد من الصندوق إعلان 2/2020 ( 120) مستفيداً.