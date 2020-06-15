البردويل: لا مجال للتفرد والإقصاء والهيمنة على القرار الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل: لا مجال للتفرد والاقصاء والهيمنة على القرار الفلسطيني، وعلى المؤسسة الفلسطينية.
وأعلن البردويل في مؤتمر صحفي، اليوم، عن انطلاق واستمرار الفعاليات الوطنية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، مطالباً، بعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، تمهيداً لترسيخ هذه الوحدة، على أساس الثوابت الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف "التنصل من الاعتراف بإسرائيل، وسحب الاعتراف به والتحلل من أوسلو وتداعياتها، هي مقدمة عملية لتحقيق الوحدة، ونجاح الجهود الوطنية في مواجهة قرارات الضم".
وقال: إن انطلاق فعاليات واستمرار مواجهة قرار الضم، اليوم، هي مبادرة تشجيعية لكل أبناء شعبنا؛ للانضمام إلى جبهة وطنية متعددة الوظائف في مواجهة الاحتلال، وخطط الإدارة الأمريكية.
ودعا إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وتحريم التنسيق، والتعاون الأمني مع العدو.
وأشار إلى أن قرارات الضم الإسرائيلية، تكشف عمق الجرح الفلسطيني، وهي أحد مشاهد (صفقة القرن) التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا لتحويل هذه الكارثة والمحنة إلى منحة، وفرصة باستعادة زمام المبادرة عبر المقاومة بكافة أشكالها، ولمواجهة خطة الضم بالمقاومة بكل أشكالها، وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب.
وختم: وحدة الصف مقدسة لأنها ركيزة مهمة من ركائز القوة الوطنية، بحيث يتوجب في إطارها الحفاظ على معاني الشراكة في اتخاذ القرار، وفي تحمل مسؤوليته.
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل: لا مجال للتفرد والاقصاء والهيمنة على القرار الفلسطيني، وعلى المؤسسة الفلسطينية.
وأعلن البردويل في مؤتمر صحفي، اليوم، عن انطلاق واستمرار الفعاليات الوطنية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، مطالباً، بعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، تمهيداً لترسيخ هذه الوحدة، على أساس الثوابت الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف "التنصل من الاعتراف بإسرائيل، وسحب الاعتراف به والتحلل من أوسلو وتداعياتها، هي مقدمة عملية لتحقيق الوحدة، ونجاح الجهود الوطنية في مواجهة قرارات الضم".
وقال: إن انطلاق فعاليات واستمرار مواجهة قرار الضم، اليوم، هي مبادرة تشجيعية لكل أبناء شعبنا؛ للانضمام إلى جبهة وطنية متعددة الوظائف في مواجهة الاحتلال، وخطط الإدارة الأمريكية.
ودعا إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وتحريم التنسيق، والتعاون الأمني مع العدو.
وأشار إلى أن قرارات الضم الإسرائيلية، تكشف عمق الجرح الفلسطيني، وهي أحد مشاهد (صفقة القرن) التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا لتحويل هذه الكارثة والمحنة إلى منحة، وفرصة باستعادة زمام المبادرة عبر المقاومة بكافة أشكالها، ولمواجهة خطة الضم بالمقاومة بكل أشكالها، وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب.
وختم: وحدة الصف مقدسة لأنها ركيزة مهمة من ركائز القوة الوطنية، بحيث يتوجب في إطارها الحفاظ على معاني الشراكة في اتخاذ القرار، وفي تحمل مسؤوليته.
التعليقات