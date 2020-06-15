البردويل: لا مجال للتفرد والإقصاء والهيمنة على القرار الفلسطيني

عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل: لا مجال للتفرد والاقصاء والهيمنة على القرار الفلسطيني، وعلى المؤسسة الفلسطينية.



وأعلن البردويل في مؤتمر صحفي، اليوم، عن انطلاق واستمرار الفعاليات الوطنية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، مطالباً، بعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، تمهيداً لترسيخ هذه الوحدة، على أساس الثوابت الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.



وأضاف "التنصل من الاعتراف بإسرائيل، وسحب الاعتراف به والتحلل من أوسلو وتداعياتها، هي مقدمة عملية لتحقيق الوحدة، ونجاح الجهود الوطنية في مواجهة قرارات الضم".



وقال: إن انطلاق فعاليات واستمرار مواجهة قرار الضم، اليوم، هي مبادرة تشجيعية لكل أبناء شعبنا؛ للانضمام إلى جبهة وطنية متعددة الوظائف في مواجهة الاحتلال، وخطط الإدارة الأمريكية.



ودعا إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وتحريم التنسيق، والتعاون الأمني مع العدو.



وأشار إلى أن قرارات الضم الإسرائيلية، تكشف عمق الجرح الفلسطيني، وهي أحد مشاهد (صفقة القرن) التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.



ودعا لتحويل هذه الكارثة والمحنة إلى منحة، وفرصة باستعادة زمام المبادرة عبر المقاومة بكافة أشكالها، ولمواجهة خطة الضم بالمقاومة بكل أشكالها، وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب.



وختم: وحدة الصف مقدسة لأنها ركيزة مهمة من ركائز القوة الوطنية، بحيث يتوجب في إطارها الحفاظ على معاني الشراكة في اتخاذ القرار، وفي تحمل مسؤوليته.