عياش يدعو أبناء الجاليات للتعبئة العامة لمواجهة مخططات الاحتلال بالضم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد عياش، على أهمية وضرورة إسناد الشعب الفلسطيني أينما تواجد، لقيادته في إسقاط وإفشال مخططات الاحتلال في بسط وصم أجزاء من الضفة الغربية.



وقال عياش في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": "إن هذا الخطر الجديد المحدق بنا، هو حلقة من حلقات (صفقة القرن) الأميركية التي تهدف إلى تصفية ما تبقى من القضية، مضيفاً أن من أهم تداعيات تنفيذ قرار الضم لأراضي غور الأردن، وأجزاء من الضفة الغربية، قتل الحق الفلسطيني في تجسيد دولة مستقلة ذات سيادة، وتواصل جغرافي وعاصمتها القدس الشرقية، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيطرته على فلسطين كافة.



وأهاب عياش من الجميع للقيام بما يلزم؛ لتعبئة الرأي العام بالتنسيق والتعاون مع الجاليات العربية، ولجان التضامن مع فلسطين والمؤسسات ذات العلاقة، لحشد الرأي العام عبر حراك شعبي ولقاءات سياسية مع الأحزاب والبرلمانيين، وقادة الرأي العام، لتبيان تداعيات قرار الضم وخطورته السياسية، للتأثير على مواقف حكوماتهم ودولهم، لصالح دعم الموقف الفلسطيني، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.



وناشد أعضاء المجلس الوطني والمركزي، بالتحرك السريع والاتصال مع البرلمانات والشخصيات المؤثرة في صنع القرار، كما ناشد الشعوب العربية والإسلامية والرؤساء والملوك العرب بتحمل المسؤولية الكاملة، عما يحدث من تغير في المنطقة، يهدد السلام والقضاء على دوله فلسطين.



وشدد عياش على أهمية الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام كبداية لمواجهة التحديات، والعمل الجاد والحثيث لإسقاط قرار الضم، بمزيد من التكاتف والوحدة، والتأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى راسها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين في العودة، طبقاً للقرار 194 والالتفاف حول شرعية الرئيس، ودعمه في كل المواقف، خاصة في هذه الظروف.