الصحة الاسرائيلية: 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) والوفيات ترتفع لـ302

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين لترتفع الوفيات جراء الفيروس لـ302، بينما الإصابات الى 19122 إصابة.



ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن عدد الإصابات النشطة بلغ 3447 مريضا، في زيادة بلغت 67 إصابة عن الحصيلة التي سجلت مساء الأحد وفق ما نقلته (وكالة الانباء الرسمية).



وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين، تشير المعطيات إلى أن الحالة الصحية لـ46 مصابا وصفت بالمتوسطة، بينما سجلت 33 حالة خطيرة، بينها 24 حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.