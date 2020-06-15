عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، أربعة شبان مقدسيين من حي وادي الجوز، تتراوح أعمارهم بين 18- 25 عاماً، ممن تصدوا لاقتحام يهودا غليك قبل عشرة أيام لخيمة عزاء الشهيد إياد الحلاق، حيث تم تمديد اعتقالهم، حتى بعد غد الأربعاء، وسيمثل أحدهم أمام المحكمة اليوم.

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي انتشرت في المكان لتأمين عملية الاقتحام.وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، بقيادة عضو (كنيست) السابق يهودا غليك، الذي ألقى في باحات المسجد شروحات للمستوطنين عن "الهيكل" المزعوم.وكان خطيب الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، حذر من محاولات الاحتلال تفريغ المسجد الأقصى، والسيطرة على الجهة الشرقية الملاصقة لمصلى باب الرحمة، بعد منع ترميمها، وتواجد مصاطب العلم فيها.