الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الاثنين، في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية، في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضحت الخارجية، أن المواطن محمد فؤاد الحادي (38 عاماً)، وهو من أبناء الجالية الفلسطينية بالسعودية، والمواطن مثقال سليمان القاضي (67 عاماً) من أبناء الجالية في أمريكا، توفيا إثر إصابتهما بفيروس (كورونا).