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  • التنمية بغزة: فور الوصول لمعلومة دقيقة عن المنحة القطرية سيتم الإعلان عنها

شؤون فلسطينية

التنمية بغزة: فور الوصول لمعلومة دقيقة عن المنحة القطرية سيتم الإعلان عنها

التنمية بغزة: فور الوصول لمعلومة دقيقة عن المنحة القطرية سيتم الإعلان عنها
صورة أرشيفية لتسلم المواطنين المنحة القطرية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عزيزة الكحلوت: إنه فور الوصول لمعلومة دقيقة عن المنحة القطرية، سيتم الإعلان عنها.

وأكدت في تصريح مقتضب، حتى اللحظة كل ما ينقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الإعلام الإسرائيلي، هو فقط كلام، ولم يُؤكد شيء، ولم تصلنا أي معلومة في غزة حول هذا الموضوع.

 يذكر أن قطر تقدم مساعدات شهرية منذ نهايات عام 2018، لعشرات آلاف من الأسر الفقيرة التي تقطن قطاع غزة المحاصر، والذي يعاني سكانه من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

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