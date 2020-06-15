هيئة الأسرى: الأسير سعد الدين جبر يدخل عامه العشرين بسجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بدخول الأسير سعد الدين مسعد جبر (42 عاماً) من مخيم الأمعري في رام الله، اليوم، عامه العشرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت الهيئة، أن الأسير جبر المعتقل منذ 15/6/2001، محكوم بالسجن لمدة 35 عاماً.