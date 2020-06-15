المرور بغزة: ثلاث وفيات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت شرطة مرور غزة، اليوم الاثنين، عن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية.



وأشارت إلى أنّه سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية أربعة حوادث سير، نتج عنها ثلاث وفيات، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطن

كما نوهت شرطة المرور، لقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.

وأكدت، أنّ الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح، بها يعرض حياتك والآخرين للخطر.

وتابعت: أنّه في حال وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لإنسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.