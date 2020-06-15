هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل مراد شهاب أحد موظفينا في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجراً موظف الهيئة في مديرية طولكرم، مراد شهاب.



وأوضحت الهيئة، بأن هذا الاعتقال، يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة في اعتقال الفلسطينيين والفلسطينيات كباراً وصغاراً عمالاً وتجاراً وموظفين، وحتى المرضى، وكبار السن، في دليل على أنه لا حصانة للإنسان الفلسطيني في الاعتقال والتنكيل، أيا كانت الظروف.



واستنكرت الهيئة، اعتقال موظفيها بشكل متكرر، مطالبة بالإفراج عن المعتقل شهاب بشكل فوري.