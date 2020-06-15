الاحتلال يهدم عمارة سكنية في شعفاط

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عمارة سكنية في حي رأس شحادة بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال، اقتحمت المخيم برفقة موظفي بلدية الاحتلال في القدس، وجرافات عسكرية.



وتعود العمارة السكنية للمواطنين أسامة أحمد علقم، وإيهاب حسن علقم، ويقطناها مع عائلتيهما المكونتين من عشرة أفراد، حيث يعيش الأول مع زوجته وطفله، والآخر مع أبنائه الخمسة.



وكانت بلدية الاحتلال في القدس، قد أخطرت العائلة مسبقاً بالهدم بحجة البناء دون ترخيص، الذي يرفض الاحتلال إعطاءه للفلسطينيين، بهدف تهجيرهم من القدس.