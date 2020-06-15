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إصابات (كورونا) الجديدة تعزل عشر مناطق إضافيّة في بكين

إصابات (كورونا) الجديدة تعزل عشر مناطق إضافيّة في بكين
رام الله - دنيا الوطن
فرضت سلطات العاصمة الصينية، اليوم الاثنين، حجراً صحياً على 10 مجمعات سكنية في منطقة هايديان في غرب بكين، بعد تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا). 

وأعلنت لجنة النظافة والصحة في بكين، أنه على خلفية انتشار فيروس (كورونا)، تم إدخال نظام خاص اعتباراً من 15 حزيران/ يونيو، يمنع الدخول والخروج من 10 مجمعات سكنية مجاورة لسوق "شينفادي"، حيث تم اكتشاف إصابات جديدة بفيروس (كورونا) مؤخراً بحسب (روسيا اليوم).

وأوضحت اللجنة بعد قرارها عزل هذه المناطق السكنية، أنه سيتم إجراء اختبار للكشف عن فيروس (كورونا) لكل شخص زار مؤخراً سوق "شينفادي" الذي يبيع المواد الغذائية بالجملة.

وقررت سلطات العاصمة الصينية بكين، الأسبوع الماضي، إغلاق سوق "شينفادي" بشكل مؤقت، بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بفيروس (كورونا) لدى الأشخاص الذين ترددوا عليه.

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