"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في اليابان والصين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، توفر

عدد من المنح الدراسية في الصين واليابان؛ للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا في تخصصات مختلفة، وذلك للعام الدراسي 2020- 2021.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.