أربعة أسرى من جنين يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دخل اليوم الاثنين، أربعة أسرى من محافظة جنين، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن الأسرى أحمد جمال شحادة جعب، والمحكوم 21 عاماً، وإياد فتحي عوض ستيتي والمحكوم 16 عاماً، ومحمد نايف عابورة، والمحكوم 16 عاماً من مخيم جنين، دخلوا أعوامهم الـ 15، فيما دخل الأسير أحمد ذيب دهيدي من بلدة عرابة، عامه الـ 18، وهو محكوم مدى الحياة.