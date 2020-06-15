صور: لتسهيل عملية عبور المشاة.. بلدية غزة تُركب إشارة ضوئية على شارع الرشيد









رام الله - دنيا الوطنانتهت بلدية غزة، من تركيب إشارة ضوئية مخصصة لحركة المشاة على شارع الرشيد (البحر) بالقرب من النادي البحري غرب مدينة غزة، بهدف تنظيم الحركة المرورية، وتسهيل عملية قطع الطريق للمصطافين، حفاظًا على سلامتهم.وذكر رئيس قسم الهندسة المرورية في البلدية، سامي الشياح، أن الإشارة الضوئية الجديدة، تهدف إلى الحفاظ على سلامة وحياة المشاة أثناء عملية قطع الطريق على شارع الرشيد (البحر)، ولا سيما بعد تكرار الحوادث المرورية في تلك المنطقة.وأوضح الشياح آلية عمل الإشارة الضوئية، حيث ستكون خضراء اللون أمام حركة المركبات طوال الوقت، ولا تتغير إلى اللون الأحمر إلا عند طلب المشاة قطع الطريق بالضغط على الزر الموجود على الإشارة، فتتحول من اللون الأخضر إلى الأحمر أمام حركة المركبات، ومن اللون الأحمر إلى الأخضر أمام حركة المشاة.وأضاف: أن الإشارة خلال مدة زمنية محددة تتحول إلى اللون الأخضر المتقطع مع إصدار صوت لتنبيه المشاة باقتراب انتهاء الفترة المخصصة لعبور المشاة، قبل أن تتحول إلى اللون الأحمر، والسماح بعبور المركبات بالتحول من اللون الأحمر إلى الأخضر.يذكر أن هذا النموذج هو الأول في قطاع غزة، وفي حال أثبت نجاحه، سيتم تكراره في أماكن أخرى، تشهد حركة كثيفة للمشاة، وعدم تواجد لشرطة المرور.