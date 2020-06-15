"كورونا حول العالم".. أكثر من 435 ألف وفاة ونحو ثمانية ملايين مصاب

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت آخر الإحصاءات العالمية المعلنة، حول جائحة (كورونا)، أن الفيروس أودى بحياة 435,166 شخصاً في دول العالم، فيما تقترب حصيلة المصابين من الـ 8 ملايين، تعافى منهم نحو 4 ملايين و104 آلاف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 18 دولة، عن وفاة 224 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 11,284 إصابة جديدة مؤكدة، وفق (سكاي نيوز).



ولا تزال الولايات المتحدة تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات، وأعلن حتى مساء الأحد، عن 326 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 117,853 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات والاصابات التي بلغت حصيلتها اكثر من مليونين و162 ألف شخص، منهم نحو 20 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة.



وبلغ عدد الوفيات في البرازيل 43,389 شخصاً، منهم 598 الأحد، وبلغ اجمالي الإصابات لديها 867,882 حالة مؤكدة، منهم 17,086 في آخر 24 ساعة.



وفي بريطانيا بلغت حصيلة الوفيات عالمياً، 41,698 شخصاً، منهم 36 الأحد، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 295,889 إصابة، حتى الآن، منهم 1,514 إصابة آخر 24 ساعة.



وسجلت ايطاليا، 44 حالة وفاة، من مجموع 34,345 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 338 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها الى 236,989 حالة مؤكدة.



وبلغت الوفيات في فرنسا 29,407 وفيات، منهم 9 الأحد، وحصيلة 157,220 إصابة، منهم 407 ٱخر 24 ساعة.



وارتفعت حصيلة الوفيات في اسبانيا إلى 27,136 شخصا، ولم تعلن الأحد، ومنذ عدة أيام، عن حالات وفاة جديدة حتى الآن، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 291,008 أشخاص، منهم 323 في آخر 24 ساعة.



وفي المكسيك بلغت حصيلة الوفيات 16,872 شخصا، منهم 424 الأحد، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 142,690 شخصاً، منهم 3,494 آخر 24 ساعة.



وفي بلجيكا بلغت الوفيات 9,655 حالة، منهم 5 الأحد، وحصيلة 60,029 إصابة، منهم 111 آخر 24 ساعة.



وفي ألمانيا بلغت الوفيات 8,870 شخصاً، منهم 3 الأحد، وبحصيلة 187,671 إصابة، منهم 248 آخر 24 ساعة.



وارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 8,146 شخصا، منهم 39 الأحد، كما سجلت 377 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 98,787 حالة في البلاد.



وفي روسيا بلغت حصيلة الوفيات 6,984 شخصاً، منهم 119 الأحد، وبحصيلة إصابات تبلغ 528,964 شخصاً، منهم 8,835 آخر 24 ساعة.



224 وفاة و11,284 إصابة جديدة في 18 دولة عربية



أوضحت الإحصاءات أن 12 دول عربية أعلنت الأحد، عن 224 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، وهي: مصر، العراق، السعودية، الكويت، الجزائر، سلطنة عمان، البحرين، اليمن، قطر، جيبوتي، الامارات، والصومال، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



وسجلت مصر وفاة 91 شخصاً، من مجموع 1,575 حالة وفاة، حتى الآن، فيما تم تسجيل 1,618 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 44,598 حالة.



وسجلت العراق وفاة 58 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 607 أشخاص، كما سجلت 1,259 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 20,209 حالات حتى الآن.



وسجلت السعودية 40 حالة وفاة، من مجموع 972 وفاة حتى الآن، كما سجلت 4,233 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 127,541 شخصاً.



وسجلت الكويت وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 296 شخصاً، كما سجلت 454 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 35,920 حالة حتى الآن.



كما سجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 767 شخصاً، كما سجلت 109 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 10,919 حالة حتى الآن.



وسجلت سلطنة عمان وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 104 أشخاص، كما سجلت 1,404 إصابات جديدة، من مجموع 23,481 إصابة حتى الآن.



وفي البحرين سجلت وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 42 شخصاً، كما سجلت 514 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 18,227 إصابة حتى الآن.



كما سجلت اليمن وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 164 شخصاً، كما سجلت 23 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 728 حالة حتى الآن.



وسجلت قطر وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 73 شخصا، كما سجلت 1,186 إصابة جديدة، من مجموع 79,602 إصابة حتى الآن.



فيما سجلت جيبوتي وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 43 شخصاً، كما سجلت 16 إصابة جديدة، من مجموع 4,465 إصابة حتى الآن.



وسجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 289 شخصاً، كما سجلت 304 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 42,294 حالة حتى الآن.



كما سجلت الصومال وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 88 شخصاً، كما سجلت 39 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,618 حالة حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأحد، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت المغرب 101 إصابة جديدة مؤكدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 8,793 حالة، توفي منهم 212 شخصاً حتى الآن.



كما سجلت الأردن 8 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 961 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.



وسجلت سوريا إصابة 7 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 177 حالة، توفي منهم 6 أشخاص حتى الآن.



فيما سجلت لبنان إصابة 4 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,446 حالة، توفي منهم 32 شخصاً حتى الآن.