تونس تُعلن انتصارها على فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، أن بلاده انتصرت على وباء (كورونا) بعد انحسار انتشار الفيروس، وانخفاض عدد الإصابات إلى حوالي خمسين فقط، أغلبها لوافدين من الخارج، ويتم وضعهم بالحجر الصحي.



وقال الفخفاخ، وفق ما نقل موقع (شمس أف أم): إنه "على التونسيين الافتخار والاعتزاز بأن بلادهم انتصرت على جائحة (كورونا)، وذلك بفضل جهود جميع الأطراف طيلة الفترة الماضية"، مضيفاً: "خرجنا من هذه الأزمة بأخف الأضرار وبنتائج مهمة جداً على المستوى الصحي".



ولفت إلى أن بلاده تستعد لإعادة فتح حدودها انطلاقاً من 27 حزيران/ يونيو الجاري، واستبعد إمكانية عودة انتشار الفيروس في تونس، إلا أنه دعا لتوخي الحذر من أجل القضاء نهائياً على الجائحة.



وأكد الفخفاخ، أن بلاده لن تفرض بعد الآن الحجر الصحي الإلزامي في فنادق على الوافدين إلى أراضيها، لكنها ستطلب إبراز فحوص تُثبت خلو المسافرين من فيروس (كورونا).