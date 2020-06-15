إصابة عاملين من سيلة الحارثية أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال غرب جنين

صورة لأراضي المواطنين التي يستهدفها الاحتلال بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عاملان من بلدة سيلة الحارثية غرب جنين بجروح، الليلة الماضية، خلال مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من العمال قرب السياج العنصري المقام على أراضي قرية عانين غرب المدينة.



وقالت مصادر محلية: إن العاملين مصطفى وليد مسعود جرادات، وعلي فريد بهجت جرادات، أصيبا بجروح وكسور، نتيجة سقوطهما في منحدر، أثناء مطاردتهما من قبل جنود الاحتلال، وأنه جرى نقلهما إلى مستشفى في أراضي 48.