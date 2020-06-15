هيئة مقاومة الجدار تُصدر بيانًا حول نشر الاحتلال قوائم زعم أنها لبائعي أراضٍ بقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأصدر وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صباح اليوم الاثنين، بيانًا توضيحيًا حول شائعات تداول قوائم سربها الاحتلال الإسرائيلي، وزعم أنها لبائعي أراضٍ في محافظة قلقيلية.وقال عساف عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "تدور شائعات ويتم تداول قوائم، سربها الاحتلال حول أنها لبائعي أراضٍ في محافظة قلقيلية وقراها، وبهذا الخصوص، وبما أنني جهة مختصة تتابع هذه الملفات، أؤكد للجميع أن ما يتم تداوله هو لمواطنين متضررين من الاحتلال، الذي قرر توسيع الشارع الاستيطاني الذي يمر بأراضيهم".وأضاف: "لدينا كافة الوثائق الخاصة بالموضوع، والتي سننشرها رسميًا، ونحن في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نحذر الأقلام المشبوهة، التي تحاول تشويه الحقائق والإساءة إلى شعبنا الفلسطيني".وختم عساف بيانه، بالقول: "نؤكد أن هذه الشائعات هدفها المساس بصلابة شعبنا، وإثارة الفتن الداخلية، وبث روح اليأس والاستسلام بين صفوف شعبنا عامة، وأبناء محافظة قلقيلية خاصة".