أمريكا تُسجّل أدنى حصيلة يومية بوفيات (كورونا) منذ أسابيع

شخص يضع الكمامة لابنته خلال احتجاج امام البيت الأبيض

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 382 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حصيلة يوميّة هي الأدنى منذ أسابيع، وفق إحصاء، نشرته الأحد جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.



ويرتفع إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد، جرّاء الفيروس إلى 115,729، ومنذ نهاية شهر أيار/ مايو، نادراً ما بات عدد الوفيّات اليوميّة بفيروس (كورونا) يتجاوز الألف حالة في الولايات المتّحدة، وفق تلفزيون (أخبار الآن).



وأظهرت البيانات التي نشرتها الجامعة الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي (الاثنين 00:30 ت غ)، أنّ الولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيّات، وكذلك الإصابات (2,093,335).



وما زالت الولايات المتّحدة، تسجّل نحو 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.