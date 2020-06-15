شؤون فلسطينية

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائم جزئياً إلى صافٍ وحار نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة يوم الأربعاء من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11- 4 عصراً.

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