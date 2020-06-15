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مجلة أمريكية: بلد عربي واحد ضمن أفضل 11 دولة تكافح (كورونا)

مجلة أمريكية: بلد عربي واحد ضمن أفضل 11 دولة تكافح (كورونا)
تعبيرية
نشرت مجلة TIME الأمريكية تقريرا عن 11 دولة اعتبرتها المجلة الأفضل في مكافحة فيروس كورونا حتى الآن.

وظهر في اللائحة بلد عربي وحيد وهي الإمارات العربية المتحدة، وضمت القائمة أيضاً ألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا وإيسلندا والأرجنتين وكندا

وبحسب التقرير الذي نشرته المجلة ، يعود سبب ظهور الإمارات في هذه القائمة كونها نجحت باحتواء التفشي، ولم تزد الوفيات فيها عن 284 حالة من 40.507 إصابات وفقا لشرح المجلة الموردة بتقريرها أن أول إصابة مؤكدة ظهرت في الإمارات كانت يوم 29 يناير الماضي، وأنها نجحت في المكافحة وسط ظروف خارجية صعبة، أهمها التراجع بأسعار النفط.

ومن الحيثيات والموجبات التي اعتمدتها "تايم" لاختيار الإمارات في لائحتها أيضاً هو اتخاذها تدابير صارمة للتباعد الاجتماعي، وإعلان الحجر العام وحظر التجول، ومنع الاحتفالات والتجمهر، وقيامها بحملات تنظيف وتعقيم، حدت من الوفيات لأقل من 300 حالة، وفرضها غرامة تعادل 5.500 دولار على من ينشر معلومات طبية بشأن الفيروس تتعارض مع البيانات الرسمية لمنع انتشار الشائعات.

وبحسب ما نقلت "العربية" فإن العامل الأهم هو قيام الإمارات حتى الآن بأكثر من مليونين و600 ألف اختبار على سكانها البالغين 9 ملايين و980 ألفا، أي 265.680 اختبارا لكل مليون، وهو ضعف ما قامت به إيران من اختبارات مقدارها مليون و197 ألفا، مع أن سكانها يزيدون عن 83 مليون نسمة تقريبا.

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