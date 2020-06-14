شؤون فلسطينية

بعد ثبوت إصابة أحد القضاة بـ(كورونا).. إغلاق محاكم الخليل وبيت لحم وحلحول

بعد ثبوت إصابة أحد القضاة بـ(كورونا).. إغلاق محاكم الخليل وبيت لحم وحلحول
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المركز الاعلامي القضائي التابع لمجلس القضاء الاعلى الفلسطيني، إغلاق مباني محاكم محافظة الخليل وبيت لحم وحلحول، أمام الجمهور، احترازيا، وذلك غداً الاثنين، وبتوصية من وزارة الصحة الفلسطينية والجهات المختصة.

جاء ذلك بعد ثبوت إصابة أحد القضاة من دائرة التفتيش القضائي بفايروس (كورونا)، والذي كان قد زار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الاسبوع الماضي، محكمتي الخليل وبيت لحم، علما أنه من سكان بلدة حلحول، بحسب ما جاء على صفحة المركز الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وأوضح المركز، أنه سيطلع الجمهور على كافة المستجدات أولاً بأول.

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