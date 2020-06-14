جيش الاحتلال يستعد لثلاثة سيناريوهات حال تنفيذ خطة الضم بالضفة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد روني دانيال، المراسل العسكري للقناة الـ12 الإسرائيلية، أن الجيش يستعد لتبعات خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة.



وأشار دانيال، إلى أن السيناريو الأول هو اندلاع مظاهرات في مناطق الضفة الغربية، والثاني عمليات إطلاق نار ضد جنود الجيش والمستوطنين.



وأوضح أن السيناريو الثالث، هو احتمال عودة تفجير الحافلات والمطاعم، لافتا إلى أن هذا السيناريو يعتبر حالة حرب.