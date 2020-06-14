عربي

(كان): رئيس الموساد سيلتقي زعماء دول عربية لبحث خطة الضم الإسرائيلية

(كان): رئيس الموساد سيلتقي زعماء دول عربية لبحث خطة الضم الإسرائيلية
يوسي كوهين
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، إن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين سيلتقي في الأسابيع المقبلة زعماء عدد من الدول العربية بشأن خطة الضم.

وأضافت القناة: "رئيس الموساد يوسي كوهين سيتحدث مع زعماء الدول العربية في الأسابيع المقبلة مصر والأردن ودول أخرى في المنطقة قبل تنفيذ عملية الضم، وربما لاحقا سيلتقي بقادة تلك الدول".

الجدير ذكره، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه الخطة معارضة دولية وعربية وفلسطينية. 

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