الصحة الإسرائيلية: تسجيل 83 مصاباً جديداً بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 83 مصاباً جديداً بفيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات الى 19055 مصاباً.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن من بين الاصابات، هناك 33 حالة وصفت بالخطيرة، فيما وصل عدد الوفيات الى 300 شخص.