الأزبط ينفي عقد اجتماع لهيئة مسيرات العودة ومواجهة الصفقة غداً

أكد خالد الأزبط، عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة ومواجهة

الصفقة، أنه لا يوجد أي اجتماع غداً الاثنين للهيئة، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام غير صحيح.





وأوضح الأزبط، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أن الهيئة العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة مع شعبنا ستبقى درعاً حامياً للمشروع الفلسطيني من كل المؤامرات ولن نتوانى لصد وإسقاط العدوان الإسرائيلي عن كامل تراب فلسطين دون تنازل عن شبر واحد منها.





رام الله - دنيا الوطن