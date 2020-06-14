وحدات القمع الاسرائيلية تجري اقتحامات وتفتيشات في سجني (ريمون) و(جلبوع)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عصر الأحد، أنّ وحدات القمع الاسرائيلية التابعة لمصلحة سجون الاحتلال قامت بحملة تفتيشات ومضايقات واسعة في سجني (ريمون) و(جلبوع).



وبينت في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنّ سجن ريمون يشهد حالة من التوتر بعد اقتحام إدارة مصلحة السجون ووحدة (اليماز) قسم 5 في السجن وقامت بنقل الأسرى إلى قسم رقم 1 بحجة التفتيشات، وهو القسم الذي يتواجد فيه الأسير القائد أحمد سعدات.



وأوضحت الهيئة، أنّ حملة تفتيشات واسعة تجري منذ الصباح داخل أقسام سجن جلبوع، ويتم نقل الأسرى من قسم إلى آخر، دون اية مبررات.



وفي سياق أخر قالت الهيئة، أن ادارة سجون الاحتلال الاسرائيلية سمحت اليوم ومنذ ثلاثة أشهر بزيارة ذوي الاسرى من الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك بعد توقفها بادعاء اجراءات الوقاية من فيروس كورونا في السجون.



كما أكدت بأنه ستتم غدا اولى زيارات أهالي القدس لأبنائهم الأسرى في سجن النقب الصحراوي، علما بأن هذه الزيارات تأتي على نفقة أهالي الأسرى وليس من خلال الصليب الاحمر الدولي.