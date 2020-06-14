شؤون فلسطينية

بشار المصري يُعلن تأجيل الأقساط الشهرية عن موظفي القطاع العام

بشار المصري يُعلن تأجيل الأقساط الشهرية عن موظفي القطاع العام
بشار المصري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رجل الأعمال الفلسطيني، مؤسس مدينة روابي، بشار المصري، تأجيل الأقساط الشهرية للعالمين في القطاع العام، وذلك بسبب أزمة الرواتب.

وقال المصري، عبر فيسبوك: "وقوفاً مع ودعماً لأهالي العاملين في القطاع العام، فلقد أصدرتُ تعليماتي اليوم للشركات المعنية بقبول طلبات تأجيل الدفعات الشهرية لموظفي السلطة الفلسطينية المتضررين مادياً بسبب تأخير دفع رواتبهم".

وأضاف المصري: "يسري القرار على مدى فترة التأخير مهما طالت، وبالتحديد لدفعات التقسيط المباشر في مدينة روابي، ومشروع الغدير الإسكاني، وأقساط تأجير السيارات لدى شركة "بال ليس"، والدفعات الشهرية للغاز المقدم من شركة "بال غاز"، بالإضافة إلى أقساط أبنائهم الطلبة في أكاديمية روابي الإنجليزية".

وتابع: "بإمكانكم التواصل مع الشركات مباشرة لترتيب تأجيل دفعاتكم دون أي فوائد أو رسوم إضافية".

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