شؤون فلسطينية

الخارجية: البدء بحملة "عودة الاحباب" يوم 21 يونيو

الخارجية: البدء بحملة "عودة الاحباب" يوم 21 يونيو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن البدء بحملة "عودة الاحباب" واستقبال العالقين من مواطنين وطلبة في عديد الدول، والتي ستبدأ باستقبال الطائرات التي تقل عددا ً من العالقين الفلسطينيين من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك يوم  الاحد الموافق 21/06/2020، ويوم الاثنين الموافق 22/06/2020، بحيث يتم استقبال طائرة يومياً تقل كل منهما 160 مسافراً، كدفعة اولى من العالقين في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك جاء بناء على قرار اتخذته المملكة الاردنية الهاشمية بفتح اجوائها ومطاراتها وحدودها لاجلاء العالقين الفلسطينيين من طلبة ومواطنين، بعد ان استكملت السلطات الاردنية المختصة جميع الموافقات والترتيبات الفنية واللوجستية بما يضمن وصولاً صحياً وآمناً للعالقين والسلامة للبلدين الشقيقين، وعلى ان يتم نقل المسافرين مباشرة من مطار الملكة علياء الدولي الى الجسر ومن ثم الى ارض الوطن، حيث سيتم استقبالهم من قبل هيئة المعابر والحدود ليخضعوا بعد ذلك للبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة. 

وأكدت الوزارة انه وفي القريب العاجل سيتم استقبال طائرتين تقلان عددا من العالقين من المواطنين والطلبة في تركيا.

وقالت: "بالاتفاق مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية، فإن مسيرة اجلاء العالقين الفلسطينيين قد بدأت بالفعل من مصر وتليها تركيا، وستستمر باذن الله من خلال تسيير عديد الرحلات لاجلاء جميع الطلبة والمواطنين الفلسطينيين العالقين في الدول بشكل منتظم، وهو ما سيتم الاعلان عنه تباعاً وكلٌ في حينه، بما في ذلك الاتفاق ايضاً على القيام بعمليات اجلاء مشتركة من بعض الدول".

وأضافت: "من جديد، تتقدم دولة فلسطين بجزيل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على مواقفها الداعمة لشعبنا وحقوقه، وجهودها الخيرة لرفع معاناة العالقين الفلسطينيين وتمكينهم من العودة الى اسرهم وذويهم تأكيداً على التعاون الاردني الفلسطيني المشتركة في كافة المجالات".

وشكرت الوزارة نظيرتها الأردنية وجميع السلطات والأجهزة المختصة في المملكة، وسعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين على الجهود الكبيرة والمتابعات المتواصلة التي بذلت لتحديد موعد الاجلاء من مصر واستكمالهِ في عديد الدول الأخرى. 

كما وجهت الوزارة، شكرها لجمهورية مصر العربية الشقيقة وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك جميع الأجهزة المختصة على الجهود والتسهيلات التي قدمتها لتأمين مغادرة صحية وآمنه للعالقين من طلبة ومواطنين. 

وأشارت الوزارة الى الجهد الكبير الذي بذله جهاز المخابرات العامة الفلسطينية وعلى رأسه اللواء ماجد فرج في متابعة قضية العالقين، والجهد المتواصل الذي قامت به سفارة دولة فلسطين في كل من القاهرة وعمان، وهيئة الشؤون المدنية والمعابر والحدود و وزارتي الصحة والداخلية والصندوق القومي الفلسطيني.

وأكدت الوزارة، ان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تابع باهتمامٍ كبيرٍ ومنذ بدايات الجائحة ويتابع على مدار الساعة قضية العالقين لتأمين عودتهم الى ارض الوطن، وذلك مع الاشقاء في دول الجوار والأطراف ذات الصلة كافة، وذلك بتوجيهات متواصلة من السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه.

أخبار ذات صلة

بشار المصري يُعلن تأجيل الأقساط الشهرية عن موظفي القطاع العام

بشار المصري يُعلن تأجيل الأقساط الشهرية عن موظفي القطاع العام

ملحم: سنبدأ بإجلاء 1600 من العالقين بمصر في 21 من الشهر الجاري

ملحم: سنبدأ بإجلاء 1600 من العالقين بمصر في 21 من الشهر الجاري

الاحتلال يزعم: حوامة قادمة من شمال قطاع غزة اخترقت أجواء الغلاف

الاحتلال يزعم: حوامة قادمة من شمال قطاع غزة اخترقت أجواء الغلاف

الحكومة: سنُعلن عن موعد الرواتب حال توفر المبالغ المالية ونراهن على صبر الموظفين

الحكومة: سنُعلن عن موعد الرواتب حال توفر المبالغ المالية ونراهن على صبر الموظفين

بلدية غزة: سنبدأ تنفيذ حملات لمكافحة ظاهرة إدخال الحيوانات للبحر

بلدية غزة: سنبدأ تنفيذ حملات لمكافحة ظاهرة إدخال الحيوانات للبحر

مصرع ثلاثة أطفال دهساً بحوادث منفصلة بقطاع غزة

مصرع ثلاثة أطفال دهساً بحوادث منفصلة بقطاع غزة

عريقات: نتنياهو سيقضي على أي احتمال للسلام إذا ضم انش واحد من الأرض الفلسطينية

عريقات: نتنياهو سيقضي على أي احتمال للسلام إذا ضم انش واحد من الأرض الفلسطينية

اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة يُقاطع مؤسسة الإغاثة الإسلامية

اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة يُقاطع مؤسسة الإغاثة الإسلامية

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

بشار المصري يُعلن تأجيل الأقساط الشهرية عن موظفي القطاع العام

بشار المصري يُعلن تأجيل الأقساط الشهرية عن موظفي القطاع العام

الخارجية: البدء بحملة &#34;عودة الاحباب&#34; يوم 21 يونيو

الخارجية: البدء بحملة "عودة الاحباب" يوم 21 يونيو

الاحتلال يزعم: حوامة قادمة من شمال قطاع غزة اخترقت أجواء الغلاف

الاحتلال يزعم: حوامة قادمة من شمال قطاع غزة اخترقت أجواء الغلاف

مركز حقوقي: نتابع بقلق اعتقال مواطنين بغزة على خلفية التجمع السلمي

مركز حقوقي: نتابع بقلق اعتقال مواطنين بغزة على خلفية التجمع السلمي

مؤتمر صحفي &#34;مهم&#34; للمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية مساء اليوم

مؤتمر صحفي "مهم" للمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية مساء اليوم

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يمنع إدخال الملابس للأسرى الجدد في (عوفر ومجدو)

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يمنع إدخال الملابس للأسرى الجدد في (عوفر ومجدو)

محافظ الخليل يُصدر توضحياً بشأن قوائم مسربي الأراضي للمستوطنين

محافظ الخليل يُصدر توضحياً بشأن قوائم مسربي الأراضي للمستوطنين

مجموعة الاتصالات تواصل دعمها للبرامج الريادية المختصة بالبرمجة وحل المشكلات

مجموعة الاتصالات تواصل دعمها للبرامج الريادية المختصة بالبرمجة وحل المشكلات

منوعات

العثور على الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت مشنوقاً في منزله

العثور على الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت مشنوقاً في منزله

من هي الفنانة التي نجت بأعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

من هي الفنانة التي نجت بأعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

بعد 25 عامًا.. ناهد رشدي تكشف تفاصيل حفل زفاف &#34;سنية&#34;

بعد 25 عامًا.. ناهد رشدي تكشف تفاصيل حفل زفاف "سنية"

لماذا نشر هاني شاكر صوراً خاصة من داخل منزله؟

لماذا نشر هاني شاكر صوراً خاصة من داخل منزله؟

صور فنانة مصرية مع الأميرة ديانا تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

صور فنانة مصرية مع الأميرة ديانا تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

شريف منير يظهر مع ابنتيه بعد التنمر على صورتهما.. ويُهدد

شريف منير يظهر مع ابنتيه بعد التنمر على صورتهما.. ويُهدد

شام ابنة أصالة تنفي خبر خطوبتها

شام ابنة أصالة تنفي خبر خطوبتها

جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

هل انفصل حسن الرداد عن إيمي سمير غانم؟

هل انفصل حسن الرداد عن إيمي سمير غانم؟

عربي

مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود نوعين لفيروس (كورونا) في مصر

مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود نوعين لفيروس (كورونا) في مصر

السعودية تدخل على خط أزمة &#34;سد النهضة&#34; وتوجه رسالة للدول الثلاث

السعودية تدخل على خط أزمة "سد النهضة" وتوجه رسالة للدول الثلاث

الأردن: تطبيق &#34;أمان&#34; ساعد في سرعة الوصول لمخالطي مصابي (كورونا)

الأردن: تطبيق "أمان" ساعد في سرعة الوصول لمخالطي مصابي (كورونا)

المغرب ينوي جمع كل الحالات المصابة بـ (كورونا) في مدينتين فقط

المغرب ينوي جمع كل الحالات المصابة بـ (كورونا) في مدينتين فقط