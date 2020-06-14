الاحتلال يزعم: حوامة قادمة من شمال قطاع غزة اخترقت أجواء الغلاف

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

زعم موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، أن حوامة قادمة من شمال قطاع غزة، اخترقت قبل حوالي ساعة، أجواء غلاف غزة.



وأشار الموقع ذاته، إلى أن الحوامة عادت إلى قطاع غزة، بعد اختراقها أجواء الغلاف.



وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم في وقت سابق، أن مجموعة من البالونات المتفجرة، أطلقت من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن اندلاع العديد من الحرائق.