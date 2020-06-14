الحكومة: سنُعلن عن موعد الرواتب حال توفر المبالغ المالية ونراهن على صبر الموظفين

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه في حال توفرت المبالغ التي تمكن وزارة المالية من دفع رواتب الموظفين ستُعلن عن ذلك.



وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي، الأحد: "نحن في معركة وبالمعركة يسقط ضحايا، الموظفين شركاء في المغارم والغنائم، والحكومة لن تترد في تصفير كل الديون عليها".



وتابع: "مررنا بأزمات واستطعنا الخروج بسلام وأعدكم أننا سنجتاز هذه الأزمة بسلام، وهذه المعركة معركة دفاع عن الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني، والقيادة لا تخضع لا للذهب ولا للسيف".



وأكمل: "هناك وعود كثيرة وتهديدات بالعواقب التي يمكن أن تترتب على الرد الفلسطيني لصفقة القرن المشئومة، والرئيس عباس يقف بقوة وصبر جميل".



وتابع: "لا مقايضة على الوطن بالمال ونراهن على صبركم وتفهمكم وشجاعتكم ومساندتكم للحكومة وللقيادة في هذه المعركة التي نخوضها".



وأشار ملحم، إلى أن الاقتراض من البنوك خيار وارد لكنه صعب، متابعاً: "نراهن على صبر الموظفين لكي نجتاز الكيلو متر الأخير وأن نكون أكثر قوة ومناعة لاجتياز هذه المعركة".



رام الله - دنيا الوطن