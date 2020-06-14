الصحة الأردنية: تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن سعد جابر، وزير الصحة الأردني، اليوم الاحد، عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 961 إصابة.



وأوضح جابر خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، أن الإصابات توزعت على إصابة واحدة لشخص قادم من اليمن، وستة مخالطين لمصاب في لواء الرمثا، وحالة واحدة في محافظة البلقاء، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأعلن عن تسجيل أربع حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 682، فيما يخضع للعلاج 139 مصابا في المستشفيات المعتمدة، مشيرا إلى الحصول على 8607 عينات جديدة لفحص الكشف عن فيروس (كورونا) المستجد؛ ليصل مجموع العينات المخبرية التراكمية إلى 275480 فحصاً.



بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: "سيتمّ تفعيل أمر الدفاع الذي يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر".