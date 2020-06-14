بلدية غزة: سنبدأ تنفيذ حملات لمكافحة ظاهرة إدخال الحيوانات للبحر

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد نضال الشاويش، مدير دائرة الانضباط في بلدية غزة، أن العديد من الشكاوى وصلت البلدية، حول إقدام بعض الأشخاص باصطحاب الكلاب إلى شاطئ البحر، بالإضافة إلى إدخال الحصن والحمير إلى مياه البحر.



وأوضح الشاويش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه يجب أن يكون هناك عناصر من الشرطة البحرية لكي تتعامل مع هذا الموضوع، لافتا إلى أن هناك عدد ليس كافياً من شرطة الخيالة على شاطئ بحر قطاع غزة لمكافحة هذه الظاهرة.



وشدد الشاويش على ضرورة توفير عدد كافٍ من شرطة الخيالة، لأن شاطئ بحر طويل، ولكي تساعد البلدية في محاربة هذه الظاهرة.



وحول خطط البلدية لوضع حد لهذه الظاهرة، أكد مدير عام الإنضباط في بلدية غزة، أنها تضع خططاً لموسم الصيف، كون أن البحر هو المتنفس الوحيد للغزيين، وبالتالي يجب أن يكون خالٍ من أي معيقات.



وقال: "الأسابيع المقبلة سيتم تنفيذ حملات بمساعدة الجهات الشرطية على شاطئ البحر لمكافحة هذه الظاهرة"، لافتا إلى أن البلدية ستسيّر فرقا على الشاطئ بمرافقة قوات أمنية شرطية، بالإضافة إلى أن العلاقات العامة في البلدية بالتعاون مع وسائل الاعلام، بإصدار النشرات التوعوية؛ بهدف توعية المواطن بعدم اصطحاب الحيوانات على شاطئ البحر.