مصرع ثلاثة أطفال دهساً بحوادث منفصلة بقطاع غزة

لقي ثلاثة أطفال، اليوم الأحد، مصرعهم، دهساً في حوادث سير منفصلة في قطاع غزة.



وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن الطفل مؤيد طارق محارب (6 سنوات) لقي حتفه على الفور بعد أن صدمته شاحنة كبيرة لنقل الباطون الجاهز في مخيم النصيرات وسط القطاع.



وأوضحت أن الطفل م. س (5 سنوات) توفي جراء تعرضه للدهس من مركبة مدنية في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.



وأشارت إلى أن الطفل خالد عبد العال (5 سنوات) لقي مصرعه إثر تعرضه للدهس في حي الجنينة في محافظة رفح جنوب القطاع.









رام الله - دنيا الوطن