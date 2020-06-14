دولي

واشنطن: ما زلنا بخضم وباء يقتل السكان ومعركتنا معه لم تنته بعد

واشنطن: ما زلنا بخضم وباء يقتل السكان ومعركتنا معه لم تنته بعد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة بولاية واشنطن الأمريكية تقريرا، يكشف عن زيادة نشاط الفيروس التاجي فيها، وقال حاكم الولاية: "ما زلنا في خضم وباء يصيب ويقتل سكان واشنطن.هذه المعركة لم تنته بعد".

ووفقا لبيان صحفي، فإن الوضع في الجزء الشرقي من الولاية، حيث حدثت حتى نهاية شهر أيار/ مايو زيادة في تفشي الفيروس التاجي، هو الأكثر إثارة للقلق. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمقاطعات بنتون وفرانكلين وسبوكين وياكيما، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال البيان: "وفقا للتقديرات الواردة في التقرير، فإن عدد حالات (العدوى) والوفيات في هذه المناطق ستزداد بسرعة كبيرة، إذا استمر انتشار مرض COVID-19 بالوتيرة الحالية".

وعلاوة على ذلك، يلاحظ أنه "حدثت زيادة طفيفة" في عدد الإصابات في الجزء الغربي من الولاية.

وحسب البيان الصحفي، فإن الزيادة في عدد حالات الإصابة قد تكون بسبب إحياء الأحداث، ومع ذلك، لا يمكن للتقرير أن يعكس الزيادة المحتملة في عدد المصابين نتيجة الاحتجاجات الأخيرة.

وكتب محافظ واشنطن، جاي إنسلي، بعد نشر وزارة الصحة تقريرها على تويتر:"هناك سبب للقلق الشديد". وقال إنسلي: "ما زلنا في خضم وباء لا يزال يصيب ويقتل سكان واشنطن. هذه المعركة لم تنته بعد".

وفي 11 آذار/ مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي عدوى الفيروس التاجي الجديد مع وباء COVID-19. ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، أصاب هذا الوباء أكثر من 7.5 مليون نسمة في العالم، توفي منهم أكثر من 423 ألف شخص.

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