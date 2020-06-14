عريقات: نتنياهو سيقضي على أي احتمال للسلام إذا ضم انش واحد من الأرض الفلسطينية

صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إنه إذا ما أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضم انش واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فسيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام فى المنطقة.



وأضاف عريقات: "إذا ما ضم نتنياهو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال، فالضم يعنى تدمير السلطة الفلسطينة، وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي.



وقال عريقات، خلال لقاء نظمه نادي الصحافة فى القدس الغربية اليوم الاحد وبحضور الصحافة الاجنبية والاسرائيلية: "إذا ما نفذ نتنياهو الضم والابرتهايد فأن على عليه التحالف مع المنظمة klu klux clan , الأمريكية العنصرية المتطرفة) .



وأوضح عريقات، أن الاسرائيليين لا يحبون الحقائق ، ويعتقدون ان انكار الحقائق ينفى وجودها، يجب ان يدركوا ان الضم يعنى الابرتهايد والنظام العنصري.