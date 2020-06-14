دولي

أعراض تشبه وباء (كورونا) بأمريكا.. والسبب "لدغة حشرة القراد"

أعراض تشبه وباء (كورونا) بأمريكا.. والسبب "لدغة حشرة القراد"
حشرة القراد
رام الله - دنيا الوطن
حذرت جهات طبية أمريكية من ظهور مرض جديد تشبه أعراضه الإصابة بفيروس كورونا، لكن من يقف وراء هذا المرض حشرة القراد الآخذة في الانتشار في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة.

ويحدث الداء الجديد، الذي يطلق عليه اسم "مرض التشققات"، بسبب البكتيريا التي تتسبب بها في المقام الأول لدغات حشرة القراد، ويمكن أن تؤدي إلى الحمى والصداع والقشعريرة وآلام العضلات.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن اللدغات التي تحدثها حشرة القراد، تتسبب في أعراض تشبه تلك التي تظهر على مرضى فيروس كورونا، ويمكن أن تكون مميتة.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض إلى زيادة في عدد المرضى الذين تعرضوا للدغات من حشرة القراد في ولاية نيويورك في الآونة الأخيرة، محذرة من عدم ارتياد الحدائق والغابات.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن بايرون باكينسون، نائب مدير مكتب مكافحة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة في الولايات المتحدة، قوله إن "هذا الأمر يتزايد حقا، خاصة في الجزء الشمالي الشرقي من نيويورك".

وأضاف باكينسون: "هناك مناطق في ولاية نيويورك سجلت فيها إصابات من جراء حشرة القراد أكثر من أمراض بكتيرية أخرى شائعة"، محذرا من خطورة المرض الجديد في ظل انتشار فيروي كورونا.

وأشارت تقارير طبية سابقة إلى أن حودث اللدغات الناجمة عن حشرة القراد تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2009 و2018، في ولاية نيويورك، باستثناء مدينة نيويورك.

ورجحت مصادر طبية أمريكية أن يرتفع عدد الإصابات بسبب لدغات حشرة القراد خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع الحماس الشديد الذي يدفع كثير من الناس إلى المشي مسافات طويلة في المتنزهات والغابات مع بدء تحفيف إجراءات الإغلاق.

ونشرت وزارة الصحة الأمريكية على صفحتها في الإنترنت مجمعوة من الإرشادات المتعلقة بكيفية تجنب حشرة القراد وإزالتها عن الجسم في حال مهاجمته، في محاولة لتثقيف الجمهور من خطورتها.

أخبار ذات صلة

واشنطن: ما زلنا بخضم وباء يقتل السكان ومعركتنا معه لم تنته بعد

واشنطن: ما زلنا بخضم وباء يقتل السكان ومعركتنا معه لم تنته بعد

إثيوبيا ترد على التصريحات المصرية حول سد النهضة

إثيوبيا ترد على التصريحات المصرية حول سد النهضة

نتنياهو: محكمة لاهاي منحازة ضد إسرائيل وأمريكا ونشكر ترامب على معاقبتها

نتنياهو: محكمة لاهاي منحازة ضد إسرائيل وأمريكا ونشكر ترامب على معاقبتها

شاهد: متظاهرون في أتلانتا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة

شاهد: متظاهرون في أتلانتا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة

(كورونا) في إسرائيل: 19,008 إصابات و300 حالة وفاة

(كورونا) في إسرائيل: 19,008 إصابات و300 حالة وفاة

بايدن يُفكر بجدية باختيار مرشحة سوداء لمنصب نائب الرئيس الأمريكي

بايدن يُفكر بجدية باختيار مرشحة سوداء لمنصب نائب الرئيس الأمريكي

الصين تُسجّل 57 إصابة جديدة بـ (كورونا) في أكبر عدد منذ أبريل

الصين تُسجّل 57 إصابة جديدة بـ (كورونا) في أكبر عدد منذ أبريل

(كورونا) عالمياً: 142 ألف إصابة و5055 وفاة جديدة

(كورونا) عالمياً: 142 ألف إصابة و5055 وفاة جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يمنع إدخال الملابس للأسرى الجدد في (عوفر ومجدو)

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يمنع إدخال الملابس للأسرى الجدد في (عوفر ومجدو)

محافظ الخليل يُصدر توضحياً بشأن قوائم مسربي الأراضي للمستوطنين

محافظ الخليل يُصدر توضحياً بشأن قوائم مسربي الأراضي للمستوطنين

مجموعة الاتصالات تواصل دعمها للبرامج الريادية المختصة بالبرمجة وحل المشكلات

مجموعة الاتصالات تواصل دعمها للبرامج الريادية المختصة بالبرمجة وحل المشكلات

الاتحاد الأوروبي: نواصل الجهد الدبلوماسي لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم

الاتحاد الأوروبي: نواصل الجهد الدبلوماسي لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

انعقاد مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد بالنصيرات

انعقاد مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد بالنصيرات

الإعلام: حراس الحقيقة في القدس يطلقون صرخة لإنقاذ الرواية الفلسطينية

الإعلام: حراس الحقيقة في القدس يطلقون صرخة لإنقاذ الرواية الفلسطينية

محافظ بيت لحم يدعو الجميع لاحترام نتائج التحقيقات بوفاة المواطن سعود فنون

محافظ بيت لحم يدعو الجميع لاحترام نتائج التحقيقات بوفاة المواطن سعود فنون

منوعات

العثور على الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت مشنوقاً في منزله

العثور على الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت مشنوقاً في منزله

من هي الفنانة التي نجت بأعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

من هي الفنانة التي نجت بأعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

بعد 25 عامًا.. ناهد رشدي تكشف تفاصيل حفل زفاف &#34;سنية&#34;

بعد 25 عامًا.. ناهد رشدي تكشف تفاصيل حفل زفاف "سنية"

لماذا نشر هاني شاكر صوراً خاصة من داخل منزله؟

لماذا نشر هاني شاكر صوراً خاصة من داخل منزله؟

صور فنانة مصرية مع الأميرة ديانا تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

صور فنانة مصرية مع الأميرة ديانا تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

شريف منير يظهر مع ابنتيه بعد التنمر على صورتهما.. ويُهدد

شريف منير يظهر مع ابنتيه بعد التنمر على صورتهما.. ويُهدد

شام ابنة أصالة تنفي خبر خطوبتها

شام ابنة أصالة تنفي خبر خطوبتها

جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

هل انفصل حسن الرداد عن إيمي سمير غانم؟

هل انفصل حسن الرداد عن إيمي سمير غانم؟

عربي

الأردن: تطبيق &#34;أمان&#34; ساعد في سرعة الوصول لمخالطي مصابي (كورونا)

الأردن: تطبيق "أمان" ساعد في سرعة الوصول لمخالطي مصابي (كورونا)

المغرب ينوي جمع كل الحالات المصابة بـ (كورونا) في مدينتين فقط

المغرب ينوي جمع كل الحالات المصابة بـ (كورونا) في مدينتين فقط

مصر: الحجب و250 ألف جنيه غرامة عقوبة من &#34;الأعلى للإعلام&#34; لمروجي الشائعات

مصر: الحجب و250 ألف جنيه غرامة عقوبة من "الأعلى للإعلام" لمروجي الشائعات

لبنان: رئيس الوزراء يؤكد أن محاولة الانقلاب على الحكومة سقطت ولم تنجح

لبنان: رئيس الوزراء يؤكد أن محاولة الانقلاب على الحكومة سقطت ولم تنجح