اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة يُقاطع مؤسسة الإغاثة الإسلامية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، المقاطعة الشاملة لمؤسسة الاغاثة الاسلامية- فرنسا، نظراً لخروج هذه المؤسسة عن كافة الأعراف المتبعة ومخالفتها للعقود التي توقعها، وبنود العقد الموحد والفيديك.



واعتبر الاتحاد في كتاب موجه للمقاولين، اليوم الأحد، أن اجراءات المؤسسة غير قانونية وظالمة ومستهترة بمصالح المقاولين، ورفضها التام للانصياع لكافة المطالبات والحلول والاصرار على مواقفها العبثية، والتلاعب بحقوق المقاولين دون أي سند قانوني، وفق بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد.



وقرر الاتحاد وقف أي تعامل مع هذه المؤسسة، وعدم شراء أي عطاءات تطرحها، ووقف تسليم وتسعير أي عطاء مطروح من طرفها، وعدم توقيع أي عقود جديدة معها، ووقف العمل في المشاريع تحت التنفيذ إن وجدت.



ونوه الاتحاد أن مخالفة القرار يستدعي تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون مقاولي الانشاءات رقم 2018/21.