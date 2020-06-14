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مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود نوعين لفيروس (كورونا) في مصر

مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود نوعين لفيروس (كورونا) في مصر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، ما تردد عن وجود أكثر من نوع لكورونا في مصر.

وقال تاج الدين، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، إن الحكومة توفر التشخيص وأماكن الكشف والعزل والعلاج، وأن المستشفيات توفر أماكن أكثر كلما زادت الإصابات.

وأوضح تاج الدين أن مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تشارك في علاج مرضى كورونا وتتيح أماكن لأعداد كبيرة جدا، مضيفا أن المدن الجامعية دخلت ضمن منظومة العزل، مشددا على وضع الأساليب التشخيصية والعلاجية لاحتواء انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 شخصا حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم 11529 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات التي جاءت نتائجها إيجابية للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، الجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر حتى يوم أمس السبت، هو 42980 حالة، من ضمنها 11529 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

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