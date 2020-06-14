وزارة الأوقاف تُعلق على أنباء إلغاء السعودية موسم الحج للعام الجاري

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

تداولت أنباء في بعض وسائل الإعلام، بأن المملكة العربية السعودية، تدرس إلغاء موسم الحج، لهذا العام، ولأول مرة في تاريخ العصر الحديث.



وتعقيباً على ذلك، أكد حسام أبو الرب، المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أنه حتى اللحظة لم يصل الوزارة، أي شيء رسمي بخصوص موسم الحج من المملكة العربية السعودية، باستثناء ما وصلها منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، بضرورة التريث في إجراءات موسم الحج.



وقال أبو الرب لـ"دنيا الوطن": "حتى اللحظة كل ما يصدر ويقال ويكتب ويعلن على وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد تكهنات وليس له أساس من الدقة".



وأضاف: "ننتظر الموقف الرسمي من السعودية، حيث أنها البلد المضيف والتي تشرف على ترتيبات الموسم، ونحن في فلسطين والحكومة الفلسطينية، نقدر عالياً، الجهد الذي تبذله حكومة المملكة العربية السعودية في ترتيبات الحج".



وأوضح أبو الرب، أن أي قرار سيصدر عن الجهات الرسمية السعودية، سيكون أساسه مصلحة وسلامة وصحة الحجاج.



وفيما يتعلق بترتيبات الحج، أشار الناطق باسم الوزارة، إلى أن وزارته أنهت الكثير من ترتيبات موسم الحج سابقاً، وهي جاهزة للتعامل مع أي قرار يصدر، لافتا إلى أن أي قرار سيصدر من المملكة العربية السعودية، سيتم دراسته من قبل وزارة الأوقاف حول آليات التعامل معه، وسيكون هناك إعلان رسمي من قبل الحكومة الفلسطينية حول أي جديد بهذا الخصوص.