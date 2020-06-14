شؤون فلسطينية

الاحتلال ومستوطنوه يجرفون أراضٍ في أريحا ونابلس

الاحتلال ومستوطنوه يجرفون أراضٍ في أريحا ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
جرفت آليات تابعة لقوات الاحتلال والمستوطنين اليوم الأحد، مساحات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، ومزرعة نخيل وأراضي في أريحا.

وأفادت مصادر محلية، أن جرافات تابعة لمستوطني "شفوت راحيل" جرفت مساحات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس في حوض رقم (13)، موقع الخفافيش، وما زالت عمليات التجريف مستمرة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وفي ذات السياق، جرفت قوات الاحتلال أراضي ومزرعة نخيل للمواطنين خميس مشلح ومحمد مصطفى في أريحا، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة.

وتواصل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه اعتداءاتها اليومية على أراضي المواطنين ومزروعاتهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، من خلال المصادرة والتجريف والحرق وشق الطرق الاستيطانية، في إطار مساعي الاحتلال لتنفيذ مخطط الضم لأجزاء من أراضي الضفة والأغوار.

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