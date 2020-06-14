عربي

السعودية تدخل على خط أزمة "سد النهضة" وتوجه رسالة للدول الثلاث

السعودية تدخل على خط أزمة "سد النهضة" وتوجه رسالة للدول الثلاث
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الشؤون الخارجية في إثيوبيا، جدو أندارجاشو، أمس السبت، السفير السعودي لدى أديس أبابا سامي جميل عبد الله، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، "تركزت المناقشات على المواقف المتعلقة بالمواطنين الإثيوبيين في المملكة العربية السعودية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، والوضع الحالي للمحادثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لسد النهضة".

وأشاد جدو، بالعلاقة التاريخية والودية بين البلدين، موجها الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة عدد من المهاجرين الإثيوبيين، وأكد أن "إثيوبيا مستعدة للعمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية في هذا مواجهة الجائحة".

كما أطلع الوزير الإثيوبي، السفير السعودي على المحادثات الثلاثية الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، فيما دعا الدول الثلاث لحل القضايا العالقة من خلال الحوار، وتعهد بأن تتعاون بلاده مع إثيوبيا في مكافحة آفة "كورونا".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، إن هناك العديد من القضايا الرئيسة لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، وكذلك رفض إثيوبيا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

فيما أصدرت إثيوبيا، بيانا جديدا ردا على التصريحات المصرية، وأعلنت حكومة إثيوبيا أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان.

وذكرت وزارة الري الإثيوبية، في بيانها، إن "الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015"، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

أخبار ذات صلة

الأردن: تطبيق &#34;أمان&#34; ساعد في سرعة الوصول لمخالطي مصابي (كورونا)

الأردن: تطبيق "أمان" ساعد في سرعة الوصول لمخالطي مصابي (كورونا)

المغرب ينوي جمع كل الحالات المصابة بـ (كورونا) في مدينتين فقط

المغرب ينوي جمع كل الحالات المصابة بـ (كورونا) في مدينتين فقط

مصر: الحجب و250 ألف جنيه غرامة عقوبة من &#34;الأعلى للإعلام&#34; لمروجي الشائعات

مصر: الحجب و250 ألف جنيه غرامة عقوبة من "الأعلى للإعلام" لمروجي الشائعات

لبنان: رئيس الوزراء يؤكد أن محاولة الانقلاب على الحكومة سقطت ولم تنجح

لبنان: رئيس الوزراء يؤكد أن محاولة الانقلاب على الحكومة سقطت ولم تنجح

مصر: &#34;الأوقاف&#34; تُوضح حقيقة صرف ثلاثة مليارات جنيه على فرش المساجد

مصر: "الأوقاف" تُوضح حقيقة صرف ثلاثة مليارات جنيه على فرش المساجد

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

رصد أكثر من (137) ألف إصابة بـ (كوليرا) باليمن منذ مطلع 2020

رصد أكثر من (137) ألف إصابة بـ (كوليرا) باليمن منذ مطلع 2020

شاهد: إضاءة برج خليفة بألوان العلم الروسي

شاهد: إضاءة برج خليفة بألوان العلم الروسي

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يمنع إدخال الملابس للأسرى الجدد في (عوفر ومجدو)

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يمنع إدخال الملابس للأسرى الجدد في (عوفر ومجدو)

محافظ الخليل يُصدر توضحياً بشأن قوائم مسربي الأراضي للمستوطنين

محافظ الخليل يُصدر توضحياً بشأن قوائم مسربي الأراضي للمستوطنين

مجموعة الاتصالات تواصل دعمها للبرامج الريادية المختصة بالبرمجة وحل المشكلات

مجموعة الاتصالات تواصل دعمها للبرامج الريادية المختصة بالبرمجة وحل المشكلات

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

انعقاد مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد بالنصيرات

انعقاد مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد بالنصيرات

الإعلام: حراس الحقيقة في القدس يطلقون صرخة لإنقاذ الرواية الفلسطينية

الإعلام: حراس الحقيقة في القدس يطلقون صرخة لإنقاذ الرواية الفلسطينية

محافظ بيت لحم يدعو الجميع لاحترام نتائج التحقيقات بوفاة المواطن سعود فنون

محافظ بيت لحم يدعو الجميع لاحترام نتائج التحقيقات بوفاة المواطن سعود فنون

مكافحة الفساد ووزارة الحكم المحلي تناقشان تعزيز العمل المشترك بينهما

مكافحة الفساد ووزارة الحكم المحلي تناقشان تعزيز العمل المشترك بينهما

منوعات

العثور على الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت مشنوقاً في منزله

العثور على الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت مشنوقاً في منزله

من هي الفنانة التي نجت بأعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

من هي الفنانة التي نجت بأعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

بعد 25 عامًا.. ناهد رشدي تكشف تفاصيل حفل زفاف &#34;سنية&#34;

بعد 25 عامًا.. ناهد رشدي تكشف تفاصيل حفل زفاف "سنية"

لماذا نشر هاني شاكر صوراً خاصة من داخل منزله؟

لماذا نشر هاني شاكر صوراً خاصة من داخل منزله؟

صور فنانة مصرية مع الأميرة ديانا تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

صور فنانة مصرية مع الأميرة ديانا تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

شريف منير يظهر مع ابنتيه بعد التنمر على صورتهما.. ويُهدد

شريف منير يظهر مع ابنتيه بعد التنمر على صورتهما.. ويُهدد

شام ابنة أصالة تنفي خبر خطوبتها

شام ابنة أصالة تنفي خبر خطوبتها

جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

هل انفصل حسن الرداد عن إيمي سمير غانم؟

هل انفصل حسن الرداد عن إيمي سمير غانم؟

عربي

الأردن: تطبيق &#34;أمان&#34; ساعد في سرعة الوصول لمخالطي مصابي (كورونا)

الأردن: تطبيق "أمان" ساعد في سرعة الوصول لمخالطي مصابي (كورونا)

المغرب ينوي جمع كل الحالات المصابة بـ (كورونا) في مدينتين فقط

المغرب ينوي جمع كل الحالات المصابة بـ (كورونا) في مدينتين فقط

مصر: الحجب و250 ألف جنيه غرامة عقوبة من &#34;الأعلى للإعلام&#34; لمروجي الشائعات

مصر: الحجب و250 ألف جنيه غرامة عقوبة من "الأعلى للإعلام" لمروجي الشائعات

لبنان: رئيس الوزراء يؤكد أن محاولة الانقلاب على الحكومة سقطت ولم تنجح

لبنان: رئيس الوزراء يؤكد أن محاولة الانقلاب على الحكومة سقطت ولم تنجح