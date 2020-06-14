هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يمنع إدخال الملابس للأسرى الجدد في (عوفر ومجدو)



وبشأن الأسير كمال أبو وعر، حذّر عبد ربه في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، من خطورة الوضع الصحي الصعب للأسير أبو وعر، بسبب ازدياد حجم الكتلة السرطانية في الحنجرة، وعدم جدوى العلاج الإشعاعي،

مؤكداً في السياق، أنه شبه فاقد للقدرة على النطق والكلام، ويعاني من إهمال طبي.



وأشار المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن الهيئة، تتابع عودة الزيارات العائلية بأقرب وقت، والتي لا تزال متوقفة منذ شهر آذار/ مارس بحجة فيروس (كورونا)، لافتاً إلى أنه لم يتم حتى الآن ترتيب أي جهود لتنظيم الزيارات وتنسيق مواعيدها، والحصول على التصاريح مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن إدارة السجون، تمنع إدخال الملابس للأسرى الجدد في سجني (عوفر ومجدو) ما شكّل أزمة حقيقية، رغم كل الجهود التي بذلت من قبل الأهالي والصليب الأحمر الدولي، والتي قوبلت بالتعنت والرفض الإسرائيلي، الأمر الذي دفع أسرى (عوفر) لإعادة وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام الخميس الماضي.