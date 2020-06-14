محافظ الخليل يُصدر توضحياً بشأن قوائم مسربي الأراضي للمستوطنين

على خلفية تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء وقوائم متهمة بتسريب وبيع أراض وعقارات للمستوطنين في الضفة الغربية ومحافظة الخليل، قيل بأنها من مصادر صحفية إسرائيلية، دعا محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، المواطنين إلى عدم التعاطي مع أية قوائم مصدرها جهات مشبوهة، تسعى الى ضرب النسيج الاجتماعي؛ لإشغال الشارع بقضايا مشبوهة تبعد المواطنين عن معركة القيادة السياسية بمواجهة (صفقة القرن) ومؤامرة الضم.







وأكد محافظ الخليل، أن هذه الإشاعات، تهدف لإبعاد الناس عن قضية سرقة حكومة الاحتلال للأرض الفلسطينية، وضرب المصلحة الوطنية، التي تشهد تلاحماً غير مسبوق ما بين المواطنين والحكومة الفلسطينية، وهذا الأمر يزعج الاحتلال، مما دفع الطابور الخامس إلى خلق حالة من البلبلة بين صفوف المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح، أنه تم الإيعاز للأجهزة الأمنية بمتابعة مصدر هذه الإشاعات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثيريها، وفي حال توفر معلومات عن أي شخص، قام بتسريب أي أرض أو عقار، ستلاحقه الأجهزة الأمنية، ويتم اعتقاله وتقديمه للقضاء، وأنزال أقصى العقوبات بحقه.