الاتحاد الأوروبي: نواصل الجهد الدبلوماسي لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم



وبين عثمان في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي، يتابع كل ما يجري على الأرض من انتهاكات الاحتلال وجرائم مستوطنيه ضد المواطنين المتمثلة بعمليات الهدم والترحيل ومصادرة الأراضي؛ للتأكيد على أن هذه الأراضي فلسطينية، لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية، في سبيل الحفاظ على الوجود الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، يطالب إسرائيل دوماً بعدم التعرض للمشاريع الممولة من قبله.

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، تواصل الجهد الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي والمواقف السياسية الداعمة لقضيتنا في إطار منع قيام إسرائيل بتنفيذ مخطط الضم، لافتاً إلى دور الاتحاد في دعم المواطنين قانونياً، وتعزيز صمودهم على الأراضي المصنفة المهددة بالمصادرة من خلال المشاريع والمساعدات.