مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الأحد، مساحات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان جرافات تابعة لمستوطني "شفوت راحيل" جرفت مساحات من اراضي قرية جالود في حوض رقم (13)، موقع الخفافيش، وما زالت عمليات التجريف مستمرة.