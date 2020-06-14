انعقاد مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد بالنصيرات

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رام الله - دنيا الوطن

عُقِد في بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الأحد الموافق 14/6/2020م، مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد، بحضور وإشراف وزارة الحكم المحلي.



وتمت عملية التسليم والاستلام، بين رئيس لجنة تسيير الأعمال المكلف، أ. موسى جبر، ورئيس البلدية الجديد أ. إياد مغاري، بحضور أعضاء المجلس البلدي الجديد، ووفد من وزارة الحكم المحلي، ضمّ كلاً من وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، المستشار حسن أبو ريالة، مدير عام الرقابة، أ. عطّاف الكفارنة، ومدير المنطقة، أ. أحمد سمارة.



وتوجّه وكيل وزارة الحكم المحلي، بالشكر والتقدير للجنة تسيير الأعمال في بلدية النصيرات، برئاسة جبر، لما بذلته من جهد خلال الفترة الماضية، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، متمنياً للمجلس البلدي الجديد، التوفيق في أداء مهامه والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



بدوره، أشاد مغاري، بجهود لجنة تسيير الأعمال خلال الفترة الماضية، والمجلس البلدي الأسبق برئاسة أ. محمد أبو شكيان، لما بذلوه من وقت وجهد وتحقيق إنجازات كبيرة لخدمة النصيرات وأهلها.



وقال: "سنكون سنداً لأهلنا في النصيرات، فنحن خدمٌ لشعبنا في هذا المخيم المعطاء، ونتطلع إلى تعاون الجميع وسنستمع لنصائح المخلصين"، مضيفاً: "بالإرادة والعزيمة والإصرار والعمل الدؤوب، سنتحدى الصعاب من أجل البناء والتطوير والتقدم والازدهار".



وأكد على عزم المجلس البلدي الجديد، استكمال مسيرة النجاحات والإنجازات السابقة، والعمل على تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والتطويرية، لتقديم الخدمة الأمثل لسكان النصيرات.



يشار إلى المجلس البلدي الجديد، برئاسة أ. اياد مغاري، وبعضوية كل من: (أ. محمد غنيم، د. محمد أبو عون، د. عادل الهور، أ. أنس درويش، أ. زياد الغريز، م. عبد الرحيم حتحت، م. أدهم أبو شاويش، د. شيماء أبو خبيزة، أ. مجدولين درويش، أ. نبيل الصالحي، د. علاء الكيلاني، م. أنس أبو عويّض).