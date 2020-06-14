محافظ بيت لحم يدعو الجميع لاحترام نتائج التحقيقات بوفاة المواطن سعود فنون

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد: إنه يأمل من كافة الأطراف في قضية وفاة الفقيد سعود فنون، احترام نتائج التحقيق، سواء كانت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل أو عائلة فنون، مثمناً ثقة الطرفين وتجاوبهم مع تشكيل اللجان الخاصة بالتحقيقات، سواء النيابة أو وزارة الصحة.



وجاء تصريح حميد، خلال استقباله مجلس إدارة جمعية بيت لحم العربية للتأهيل وإدارتها التنفيذية، حيث تمت مناقشة الأحداث المؤسفة التي وقعت بالجمعية، عقب وفاة المواطن سعود فنون خلال إجراء عملية قسطرة له، وما تبعها من اعتداءات على طواقم ومرافق المشفى.



وقال المحافظ حميد: إن القانون يجب أن يكون سيد الموقف، مرحباً بمواقف عائلة فنون، التي عبرت عن ثقتها بالقضاء والقانون الفلسطيني، وثمن ترحيب الجمعية العربية بلجنة التحقيق التي إعلنت عنها وزارة الصحة يوم أمس.



وأشار حميد، إلى أن هناك تحقيقات تجريها النيابة العامة من جهة، وتحقيقات ستبداً اللجنة الطبية بالعمل بها، وبعد انتهاء التحقيقات في كافة تفاصيل الأحداث، سواء وفاة الفقيد سعود فنون، أو الاعتداء على مشفى الجمعية العربية، داعياً الجميع إلى انتظار نتائج هذه التحقيقات، وما سيتبعها من خطوات.



وأكد حميد أنه التقى أيضاً أهالي نحالين، وأكد لهم ضرورة احترام القانون، مثمناً موقفهم الداعي لتشكيل لجان تحقيق رسمية، موضحاً إنهم عبروا عن جاهزيتهم بالالتزام، كما تم التأكيد لهم أن من ارتكب أي خطأ سيتحمل مسؤوليته أيضاً، وبالتالي فإن الجميع بانتظار نتائج التحقيقات، وعلى ضوء ما ستخرج به سيتم التصرف، داعياً الجميع إلى الالتزام، وعدم التصعيد.



من جهتها، أكدت إدارة الجمعية، أنها تثمن قرار وزيرة الصحة، تشكيل لجنة تحقيق، مؤكدة أنها تعمل تحت القانون، وتأمل أن يأخذ القانون مجراه، موضحة أنها تعمل على التحقيق بلجان تحقيق داخلية أيضاً من أجل استخلاص العبر، بسير العمل فيها، مؤكدة أنها ستلتزم بنتائج التحقيقات كافة، كما أنها تريد محاسبة من اعتدى على ممتلكاتها وطواقمها في الوقت ذاته.



وشددت إدارة الجمعية على موقفها الثابت منذ اللحظة الأولى، ألا وهو أنها تعمل تحت القانون الفلسطيني، وتلتزم به مشيرة إلى أنها سلمت كل الوثائق المطلوبة للنيابة، ولعائلة الفقيد، وهي جاهزة للتعاون مع لجنة وزارة الصحة، كما أشارت إدارة الجمعية أنها حريصة كل الحرص على متابعة ما جرى ومعرفة التفاصيل، مشيرة إلى أنها لم ولن تخفي أي معلومة، وجاهزة لتحمل اي مسؤولية عن أي خطأ إذا ما أثبتت التحقيقات وقوعه.



وأطلعت إدارة الجمعية المحافظ حميد على تفاصيل ما جرى وما اتخذته من إجراءات يوم وفاة الفقيد، مؤكدة أنها تشعر بألم لوفاة المواطن سعود فنون، وتوجه تعازيها الحارة لعائلة الفقيد، مؤكدة أنها اتبعت كافة الإجراءات وفق النظام الطبي مع تأكيدها على الجاهزية للتعاون مع لجان التحقيق.



وأكدت الجمعية، أنها أجرت 1700 عملية ناجحة في قسم القلب منذ افتتاحه، وهو يدل على أن عملنا مهني ومتطور، مؤكدة أن طواقمها مرخصة، وتعمل في مشافٍ أجنبية مختلفة، مثمنين حرص ومتابعة المحافظة، وكافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها المؤسسة الأمنية، لما جرى، كما ثمنت جهود كافة الجهات والأفراد، الذين عملوا على وقف ما تعرضت له الجمعية من اعتداء.