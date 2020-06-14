شؤون فلسطينية

الخارجية: الإعلان عن موعد الطائرات التي ستُقل العالقين من مصر خلال ساعات

الخارجية: الإعلان عن موعد الطائرات التي ستُقل العالقين من مصر خلال ساعات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مستشار وزير الخارجية والمغتربين، أحمد الديك، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن الموعد النهائي لاستقبال الطائرات، التي ستقل العالقين من جمهورية مصر العربية، للعودة الى أرض الوطن.

وأضاف الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه ستنطلق أيضاً عملية إجلاء أعداد واسعة من العالقين في تركيا والجزائر في القريب العاجل، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدم عودة العالقين، حتى هذه اللحظة.

وفي ذات السياق، نفى الديك الأخبار المتعلقة بوفاة مهندسين شقيقين في السعودية، بسبب فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة، تم التأكيد على أن أحد أسباب الوفاة لأحدهما كانت بسبب إصابته ببكتيريا حادة، والحالة الثانية لم تعرف سببها بعد وبانتظار نتائج الفحوصات.

وقال الديك: إنه تم تسجيل 132 حالة وفاة في صفوف أبناء الجالية، بعد أن سجُلت حالتا وفاة جديدتين بالأمس في مصر والولايات المتحدة، فيما وصل عدد الإصابات 1973 إصابة في مختلف العالم، في حين بلغ عدد حالات التعافي 1150 حالة.

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